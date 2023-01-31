ЗСУ довели ефективність: Ізраїль встановить на свої БТРи Eitan 30-мм гармати

У Сухопутних силах проаналізували дії українських військових і дійшли висновку, що найоптимальнішою для БТР є 30-мм гармата. Вона поєднує в собі точність, скорострільність і смертоносність.

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В Ізраїлі вирішили встановити нові гармати на колісні БТРи Eitan ("Ейтан"), щоб захистити їх від "Хезболи". Про це повідомляє ізраїльське видання Walla.

Сухопутні війська Армії оборони Ізраїлю отримають на БТР 30-мм гармати. Їх застосовуватимуть проти живої сили ворога з ПТРК, дронів-камікадзе й інших БПЛА. Встановити нове озброєння на Eitan вирішили з урахуванням вивчення досвіду російсько-української війни. Військові дійшли висновку, що саме 30-мм гармата має оптимальну скорострільність і смертоносність.

Високопосадовці в Сухопутних військах кажуть, що гармата має вкрай високу скорострільність і точність на дистанції до 3 км, що дозволяє знищувати загони з протитанковими ракетними установками навіть в укриттях. Крім того, ЗСУ усувають безліч російських загроз на фронті саме завдяки швидкострільним гарматам.

Першою Eitan з 30-мм гарматами отримає 933 піхотна бригада "Нахаль" зі 162-ї бронетанкової дивізії "Ха-Плада" Південного військового округу армії оборони Ізраїлю.

У однойменному телеграм-каналі офіцера АТІ Ігаля Левіна додають, що БТР Eitan — це розробка Міноборони Ізраїлю. Його визначили як найсучаснішу та найзахищенішу колісну бойову машину у світі. На неї встановлюють систему активного захисту Trophy й інші системи, що залишаються засекреченими.

Однією з головних переваг БТР називають його мобільність, оскільки він може розвивати швидкість до 90 км/год. Основне призначення машини — ведення загальновійськового бою в інтеграції з іншими системами й озброєннями в умовах складної, відкритої та забудованої місцевості.

Нагадаємо, 12 грудня 2022 року в Ізраїлі показали, як працює система активного захисту "залізний кулак" на БТР Eitan.

23 січня 2023 року повідомлялося, що в Ізраїлі стартували польові випробування найтехнологічнішої версії танка Merkava V.