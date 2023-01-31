ВСУ доказали эффективность: Израиль установит на свои БТРы Eitan 30-мм пушки

В Сухопутных силах проанализировали действия украинских военных и пришли к выводу, что наиболее оптимальным для БТР является 30-мм пушка. Она сочетает в себе точность, скорострельность и смертоносность.

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В Израиле решили установить новые пушки на колесные БТРы Eitan (Эйтан), чтобы защитить их от "Хезбаллы". Об этом сообщает израильское издание Walla.

Сухопутные войска Армии обороны Израиля получат на свои БТР 30-мм пушки. Их будут применять против живой силы врага с ПТРК, дронов-камикадзе и других БПЛА. Установить новое вооружение на Eitan решили на основе изучения опыта российско-украинской войны. Военные пришли к выводу, что именно 30-мм пушка имеет оптимальную скорострельность и смертоносность.

Высокопоставленные лица в Сухопутных войсках говорят, что пушка обладает крайне высокой скорострельностью и точностью на дистанции до 3 км, что позволяет уничтожать отряды с противотанковыми ракетными установками даже в укрытиях. Вдобавок ВСУ устраняют множество российских угроз на фронте именно благодаря скорострельных пушек.

Первой Eitan с 30-мм пушками получит 933-я пехотная бригада "Нахаль" из 162-й бронетанковой дивизии "Ха-Плада" Южного военного округа армии обороны Израиля.

В одноименном телеграм-канале офицера АОИ Игаля Левина добавляют, что БТР Eitan — это разработка Минобороны Израиля. Его определили как самую современную и защищенную колесную боевую машину в мире. На него устанавливают систему активной защиты Trophy и другие системы, которые остаются засекреченными.

Одним из главных преимуществ БТР называют его мобильность, так как он может развивать скорость до 90 км/ч. Основное предназначение машины — ведение общевойскового боя в интеграции с другими системами и вооружениями в условиях сложной, открытой и застроенной местности.

Напомним, 12 декабря 2022 года в Израиле показали как работает система активной защиты "железный кулак" на БТР Eitan.

23 января 2023 года сообщалось, что в Израиле стартовали полевые испытания самой технологичной версии танка Merkava V.