Ізраїль розглядає можливість надання військової допомоги Україні, — Нетаньягу

Прем'єр-міністр заявив, що його країна має "складні відносини" з Росією. Також він зазначив, що США забрали зі складів в Ізраїлі 250 000 снарядів, що зберігалися, і передали їх українським військовим.

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Влада Ізраїлю розглядає питання надання Україні різних видів допомоги, окрім гуманітарної, у тому числі й військової. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 1 лютого, повідомляє The Jerusalem Post.

Він зазначив, що Ізраїль протидіє виробництву зброї в Ірані, яка також використовується у війні проти України.

За словами Нетаньяху, в Ізраїлі розглядають питання щодо військової допомоги Україні на тлі "складних відносин із Росією".

"У нас із Росією складні відносини, тому що недалеко звідси, за кілька миль звідси, на нашому північному кордоні із Сирією, ізраїльські літаки та російські літаки літають на невеликій відстані одні від одних. Росія перебуває в частині Сирії. Іран намагається закріпитися в Сирії прямо біля нашого північного кордону, як вони зробили в Лівані з "Хезболлою", — заявив він.

Нетаньяху додав, що нещодавно США забрали зі складів в Ізраїлі 250 000 снарядів, що зберігалися, і передали їх українським військовим.

"Це рішення США, і це добре, у мене з цим немає проблем", — підсумував Нетаньяху.

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що, використовуючи досвід України в Ізраїлі, вирішили встановити на свої колісні БТРи Eitan 30-мм гармати.

30 січня ЗМІ повідомляли, що представники органів безпеки Ізраїлю почали підготовку до удару Ірану у відповідь після серії атак на об'єкти Ісламської Республіки за останні кілька днів.