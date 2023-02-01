Израиль рассматривает возможность предоставления военной помощи Украине, — Нетаньяху

Премьер-министр заявил, что у его страны "сложные отношения" с Россией. Также он отметил, что США забрали со складов в Израиле 250 000 хранившихся снарядов и передали их украинским военным.

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Власти Израиля рассматривают вопрос предоставления Украине разных видов помощи помимо гуманитарной, в том числе и военной. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 1 февраля, сообщает The Jerusalem Post.

Он отметил, что Израиль противодействует производству оружия в Иране, которое также используется в войне против Украины.

По словам Нетаньяху, в Израиле рассматривают вопрос о военной помощи Украине на фоне "сложных отношений с Россией".

"У нас с Россией сложные отношения, потому что недалеко отсюда, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские самолеты и российские самолеты летают на небольшом расстоянии друг от друга. Россия находится в части Сирии. Иран пытается закрепиться в Сирии прямо у нашей северной границы, как они сделали в Ливане с "Хезболлой", — заявил он.

Нетаньяху добавил, что недавно США забрали со складов в Израиле 250 000 хранившихся снарядов и передали их украинским военным.

"Это решение США, и это хорошо, у меня с этим нет проблем", — подытожил Нетаньяху.

Напомним, ранее Фокус информировал, что используя опыт Украины в Израиле решили установить на свои колесные БТРы Eitan 30-мм пушки.

30 января СМИ сообщали, что представители органов безопасности Израиля начали подготовку к ответному удару Ирана после серии атак на объекты Исламской Республики за последние несколько дней.