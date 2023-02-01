Дешево та сердито: Bell розробляє лінійку озброєння для цивільних гелікоптерів (фото)

У компанії вважають, що їхні цивільні версії гелікоптерів можна озброювати ракетами та кулеметами. Такі повітряні судна стануть у пригоді тим країнам, які не можуть собі дозволити повноцінний військовий вертоліт.

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Американська компанія Bell розробляє новий пакет озброєнь для своїх цивільних гелікоптерів. Після введення санкцій проти РФ, для проваджень відкривається новий ринок. Про це повідомляє The War Zone.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну каральні санкції суттєво обмежують російську авіаційну промисловість. Тому країни, які традиційно експлуатують російські гелікоптери, зараз шукають нових продавців на Заході.

Компанія Bell розробляє лінійку озброєння для цивільних вертольотів, щоб дати нові можливості для тих, хто не може дозволити собі купити легкий ударний вертоліт на кшталт Н-1. Одним із таких вертольотів став Bell 407. Він знаходиться на військовій та держслужбі низки країн, включаючи Східну Європу та Африку. Він має функцію встановлення обладнання після продажу, що дозволить його озброїти.

[ + – ] Підвісна установка зі зброєю

На вертоліт можуть встановити:

керовані ракети Hellfire

кулемети GAU-19/B

некеровані блоки ракет DAP-6

ракетні установки M261 або М260

ракетні установки APKWS

Заявляється, що воєнізована версія вертольота пройшла стрес-тести. Водночас продаватимуться такі 407 за допомогою прямих комерційних продажів (DCS), а не закордонних військових продажів (FMS). Останні вимагають схвалення Конгресу та Держдепу.

[ + – ] Bell 525 можна використовувати для пошуково-рятувальних операцій

Компанія хоче запропонувати спеціальні версії всіх своїх моделей цивільних вертольотів для різних військових та напіввоєнних цілей. 407-й може виконувати ролі легкого штурмовика та розвідника, менший 505-й як військово-навчальний вертоліт. Більший 525-й, який може вмістити 16 пасажирів у своїй задній кабіні зрештою підсумку пропонуватимуть як пошуково-рятувальний борт.

Перевагою такого рішення буде дешевше обслуговування та вартість одиниці, ніж у військового вертольота.

Нагадаємо, 28 січня у ЗМІ писали, що нідерландські мікрочіпи продовжують надходити до російських танків і гелікоптерів попри санкції.

7 грудня у ЗМІ повідомили, що США визначилися з новим вертольотом для армії. Переможцем стала компанія Textron Bell.