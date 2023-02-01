Дешево и сердито: Bell разрабатывает линейку вооружения для гражданских вертолетов (фото)

В компании считают, что их гражданскии версии вертолетов можно вооружать ракетами и пулеметами. Такие воздушные судна пригодятся тем странам, которые не могут себе позволить полноценный военный вертолет.

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Американская компания Bell разрабатывает новый пакет вооружений для своих гражданских вертолетов. После ввода санкций против РФ, для производств открывается новый рынок. Об этом сообщает The War Zone.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину карательные санкции существенно ограничивают российскую авиационную промышленность. Поэтому страны, которые традиционно эксплуатируют российские вертолеты, сейчас ищут новых продавцов на Западе.

Компания Bell разрабатывает линейку вооружения для гражданских вертолетов, чтобы дать новые возможности для тех, кто не может себе позволить купить легкий ударный вертолет по типу Н-1. Одним из таких вертолетов стал Bell 407. Он находится на военной и госслужбе ряда стран, включая Восточную Европу и Африку. У него есть функция установки оборудования после продажи, что позволит его вооружить.

[ + – ] Подвесная установка с оружием

На вертолет могут установить:

управляемые ракеты Hellfire

пулеметы GAU-19/B

неуправляемые блоки ракет DAP-6

ракетные установки M261 или М260

ракетные установки APKWS

Заявляется, что военизированная версия вертолета прошла стресс-тесты. При этом продаваться такие 407 будут посредством прямых коммерческих продаж (DCS), а не зарубежных военных продаж (FMS). Последние требуют одобрения Конгресса и Госдепа.

[ + – ] Bell 525 можно использовать для поисково-спасательных операций

Компания хочет предложить специальные версии всех своих моделей гражданских вертолетов для различных военных и полувоенных целей. 407-й может выполнять роли легкого штурмовика и разведчика, меньший 505-й — как военно-учебный вертолет. Более крупный 525-й, который может вместить 16 пассажиров в своей реконфигурируемой задней кабине, в конечном итоге будет предлагаться в поисково-спасательного борта.

Преимуществом такого решения будет более дешевое обслуживание и стоимость единицы, чем у изначально военного вертолета.

Напомним, 28 января в СМИ писали, что нидерландские микрочипы продолжают поступать в российские танки и вертолеты несмотря на санкции.

7 декабря в СМИ сообщили, что США определились с новым вертолетом для армии. Победителем стала компания Textron Bell.