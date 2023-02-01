Договір щодо контролю над ядерною зброєю залишився останньою угодою між РФ і США, — Пєсков

Спікер Кремля звинуватив Вашингтон у тому, що Сполучені Штати "фактично зруйнували правову базу" у сфері контролю за стратегічним озброєнням.

Related video

Москва вважає продовження дії Договору щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) вкрай важливим. Як заявив під час брифінгу 1 лютого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, цей договір є єдиною життєздатною угодою між двома державами, повідомляє телеканал CNN.

"Як не печальна була ситуація нині, хоч якісь натяки повинні зберігатися. Ми вважаємо продовження дії договору дуже важливим, фактично єдиним, який залишається не те що життєздатним, але хоча б, гіпотетично міркуючи, життєздатним", — сказав Пєсков.

Також спікер Кремля звинуватив Вашингтон у руйнуванні основи правової бази стратегічного договору, зазначивши, що військова інфраструктура НАТО працює проти Росії, а це, зі свого боку, створює дуже ворожу атмосферу щодо двох країн.

При цьому Пєсков зазначив про військову допомогу Україні щодо надання інформації за допомогою глобальної розвідувальної інфраструктури Альянсу.

"Ми бачимо, як вся військова інфраструктура НАТО працює проти Російської Федерації. Ми бачимо, як вся розвідувальна інфраструктура НАТО, включаючи розвідувальні літаки та супутникові угруповання, цілодобово працює на користь українського режиму", — додав він.

Коментар Пєскова пролунав після того, як Держдепартамент США 1 лютого звинуватив Росію у порушенні своїх зобов'язань за новим Договором СНО — ключовою угодою зі Сполученими Штатами щодо контролю над ядерними озброєннями.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заклики Литви до постачань винищувачів в Україну свідчать про "дуже агресивну позицію" країн Балтії. На його думку, такі кроки провокують зростання конфронтації між державами, при цьому мало хто "замислюється над їхніми наслідками".