Спикер Кремля обвинил Вашингтон в том, что Соединенные Штаты "фактически разрушили правовую базу" в области контроля над стратегическим вооружением.

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Москва считает продолжение действия Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) крайне важным. Как заявил в ходе брифинга 1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот договор является единственным жизнеспособным соглашением между двумя державами, передает телеканал CNN.

"Как ни печальна была ситуация в настоящее время, хоть какие-то намеки должны сохраняться. Мы считаем продолжение действия договора очень важным, фактически единственным, который остается не то что жизнеспособным, но хотя бы, гипотетически рассуждая, жизнеспособным", – сказал Песков.

Также спикер Кремля обвинил Вашингтон в разрушении основы правовой базы стратегического договора, отметив, что военная инфраструктура НАТО работает против России, а это в свою очередь создает очень враждебную атмосферу в отношении двух стран.

При этом Песков отметил военную помощь Украине в плане предоставления информации с помощью глобальной разведывательной инфраструктуры Альянса.

"Мы видим, как вся военная инфраструктура НАТО работает против Российской Федерации. Мы видим, как вся разведывательная инфраструктура НАТО, включая разведывательные самолеты и спутниковые группировки, круглосуточно работает в интересах украинского режима", — добавил он.

Комментарий Пескова прозвучал после того, как Госдепартамент США 1 февраля обвинил Россию в нарушении своих обязательств по новому Договору СНВ — ключевому соглашению с Соединенными Штатами о контроле над ядерными вооружениями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что призывы Литвы к поставкам истребителей в Украину свидетельствуют о "весьма и весьма агрессивной позиции" стран Балтии. По его мнению, такие шаги провоцируют рост конфронтации между государствами, при этом мало кто "задумывается об их последствиях".