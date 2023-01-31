В Кремле раскритиковали страны Балтии и Польшу за "крайне агрессивную позицию" по Украине

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, крупные европейские страны, судя по всему, готовы делать все, чтобы провоцировать рост конфронтации, "мало задумываясь о последствиях".

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Призывы Литвы к поставкам истребителей в Украину свидетельствуют о "весьма и весьма агрессивной позиции" стран Балтии, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщают "Ведомости".

По словам Пескова, наблюдается "весьма и весьма агрессивный настрой" представителей балтийских стран и Польши, а крупные европейские страны, судя по всему, готовы делать все, чтобы провоцировать рост конфронтации, "мало задумываясь о последствиях".

Такие заявления из Кремля последовали после того, как президент страны Гитанас Науседа заявил, что лучше не думать о "красных линиях", а предоставить те вооружения, в которых Украина нуждается.

Со слов Науседы, похоже на то, что эти "красные линии", проводят не западные демократические страны, а террористическое государство Россия — их навязывают через страх и угрозы.

Он напомнил, что год назад даже статус кандидата на вступление в ЕС был под запретом, а Германия категорически заявляла, что кроме бронежилетов и касок не будет поставлять вооружения Украине.

"Но красная линия давно пересечена, рубикон пройден", — пояснил Науседа.

Ранее Фокус сообщал, Израиль готовится к ответным атакам Ирана. По информации израильских журналистов, на объекте, по которому был нанесен удар в ночь на 29 января в Исфахане, могли производить оружие для БПЛА Shahed-136.

Напомним, что 31 января глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что необходимо сделать все, чтобы вернуть Крым к лету.