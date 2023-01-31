У Кремлі розкритикували країни Балтії та Польщу за "вкрай агресивну позицію" щодо України
За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, великі європейські країни, зважаючи на все, готові робити все, щоб провокувати зростання конфронтації, "мало замислюючись про наслідки".
Заклики Литви до постачань винищувачів в Україну свідчать про "дуже агресивну позицію" країн Балтії, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляють "Відомості".
За словами Пєскова, спостерігається "дуже й вельми агресивний настрій" представників балтійських країн і Польщі, а великі європейські країни, зважаючи на все, готові робити все, щоб провокувати зростання конфронтації, "мало замислюючись про наслідки".
Такі заяви з Кремля послідували після того, як президент країни Ґітанас Науседа заявив, що краще не думати про "червоні лінії", а надати те озброєння, якого Україна потребує.
За словами Науседи, схоже, що ці "червоні лінії" проводять не західні демократичні країни, а терористична держава Росія — їх нав'язують через страх і погрози.
Він нагадав, що рік тому навіть статус кандидата на вступ у ЄС був під забороною, а Німеччина категорично заявляла, що, крім бронежилетів і касок, не постачатиме озброєння Україні.
"Але червона лінія давно перетнута, рубікон пройдено", — пояснив Науседа.
Раніше Фокус повідомляв, Ізраїль готується до атак у відповідь Ірану. За інформацією ізраїльських журналістів, на об'єкті, по якому було завдано удару в ніч проти 29 січня в Ісфахані, могли виробляти зброю для БПЛА Shahed-136.
Нагадаємо, що 31 січня глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що необхідно зробити все, щоб повернути Крим до літа.