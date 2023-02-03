4000 бійців: хто увійде до нової бригади Нацполіції "Лють"

До штурмової бригади увійшов батальйон "Луганськ-1", а також спецпідрозділи "Сафарі" та "Цунамі". Крім цього у Дніпрі організували набір добровольців із низки поліцейських та цивільних.

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До штурмової бригади "Лють" увійдуть усі бійці з кількох вже існуючих батальйонів, а також добровольці. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Начальник головного управління Національної поліції в Луганській області Олег Григоров заявив, що до бригади "Лють" вже увійшли кілька підрозділів:

батальйон "Луганськ-1" у повному складі

підрозділ "Сафарі"

підрозділ "Цунамі"

Загалом у бригаді має бути 4 тисячі бійців. Наразі оголошено донабір добровольців на вакантні посади. Григоров зазначає, що бійцям максимально збільшать зарплати за умов виконання бойових завдань — від 100 тисяч і більше.

"Ми набираємо як діючих співробітників поліції, так і цивільних. Вони разом з військовими першими заходитимуть у населені пункти, що звільняються, і проводитимуть там стабілізаційні заходи тощо", — зазначив Григоров.

Завданнями бригади "Лють" будуть виконання поліцейських та військових функцій. При цьому вказується, що батальйон патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" з дня свого створення і до 2022 року виконував та виконує завдання щодо звільнення захоплених територій.

Відбір добровольців із числа жителів Луганської області організовано у Дніпрі за адресою проспект Слобожанський, 31Д у ЦНАПі, що знаходиться у ТЦ "Наша правда" та у правобережному ЦНАПі за адресою вулиця Марії Кюрі, 5 у ТРЦ "Нео-Плаза".

Нагадаємо, 2 лютого в.о. голови МЗС Клименко анонсував створення добровільних штурмових бригад для контрнаступу.

3 лютого у "Гвардії наступу" розкрили назви новостворених бригад. Вони будуть сформовані у ДПСУ, Нацгвардії та Нацполіції.