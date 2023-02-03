4000 бойцов: кто войдет в новую бригаду Нацполиции "Лють"

В штурмовую бригаду вошел батальон "Луганск-1", а также спецподразделения "Сафари" и "Цунами". Кроме этого в Днепре организовали набор добровольцев из ряда полицейских и гражданских.

Related video

В штурмовую бригаду "Лють" войдут все бойцы из нескольких уже существующих батальонов, а также добровольцы. Об этом сообщает Луганская ОВА.

Начальник главного управления Национальной полиции в Луганской области Олег Григоров заявил, что в бригаду "Лють" уже вошли несколько подразделений:

батальон "Луганск-1" в полном составе

подразделение "Сафари"

подразделение "Цунами"

В общей сложности в бригаде должно быть 4 тысячи бойцов. Сейчас объявлен донабор добровольцев на вакантные должности. Григоров отмечает, что бойцам максимально увеличат зарплаты в условиях выполнений боевых задач — от 100 тысяч и выше.

"Мы набираем как действующих сотрудников полиции, так и гражданских. Они вместе с военными первыми будут заходить в освобождаемые населенные пункты, и будут проводить там стабилизационные мероприятия и так далее", — отметил Григоров.

Задачами бригады "Лють" будут выполнение полицейских и военных функций. При этом указывается, что батальон патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" со дня своего создания и до 2022 года выполнял и выполняет задачи по освобождению захваченных территорий.

Отбор добровольцев из числа жителей Луганской области организован в Днепре по адресу проспект Слобожанский, 31Д в ЦНАПе, который находится в ТЦ "Наша правда" и в правобережном ЦНАПе по адресу улица Марии Кюри, 5 в ТРЦ "Нео-Плаза".

Напомним, 2 февраля и.о. главы МИД Клименко анонсировал создание добровольческих штурмовых бригад для контрнаступления.

3 февраля в "Гвардии наступления" раскрыли названия новосозданных бригад. Они будут сформированы в ГПСУ, Нацгвардии и Нацполиции.