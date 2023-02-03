У Нацполіції назвали ІПСО чутки про знімання інтимного відео з "українським" хлопчиком (фото)

Правоохоронці повідомили, що нібито вкрадений з України хлопчик насправді живе у Росії. Під наглядом мами він працює моделлю, рекламуючи одяг та взуття.

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Інформація про використання у російській порноіндустрії викраденого українського хлопчика виявилася фейком. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у Telegram.

Повідомляється, що співробітники Кіберполіції та оперативних служб з'ясували, що дитина, яку нібито продавали для інтимних зустрічей, насправді народилася і живе в Росії. Хлопчик під наглядом матері працює моделлю та рекламує одяг.

За словами правоохоронців, найперше повідомлення про продаж викрадених в Україні дітей для "інтимних зустрічей" у Росії з'явилося на одному з російських каналів у Telegram. Після цього воно поширилося українськими каналами, проте відповідний пост у першоджерелі потім зник.

Повідомляється, що фотографії дитини знаходяться у вільному доступі, тому будь-хто міг використовувати їх для створення контенту для інформаційно-психологічної операції.

"Нацполіція вкотре наголошує, що Російська Федерація всіма можливими способами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. І чергова провальна ІПСО окупантів — яскраве тому підтвердження", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

[ + – ] Фейк про вкраденого з України хлопчика Фото: Spravdi

Як з'явилася інформація про зйомки секс-відео з хлопчиком з України

У четвер, 2 лютого, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти в Росії знімають порнографічне відео з дітьми, незаконно вивезеними з України.

Як доказ омбудсмен опублікував скрини листування, в якому якийсь "Сергій" домовляється із секс-працівницею про запис відео інтиму.

На скриншотах можна побачити, як чоловік пропонує співрозмовниці 250 000 рублів за "кілька годин інтиму" з дитиною. У листуванні також зазначається, що хлопчика вивезено з українського дитячого будинку, а тому родичів у нього немає.

Раніше Фокус писав, що, за інформацією правозахисників, українських дітей депортували майже у 60 регіонів РФ. Ідентифікувати українських дітей, яких уже усиновили росіяни, буде неможливо, про що заявили у Регіональному центрі прав людини.