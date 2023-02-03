В Нацполиции назвали ИПСО слухи о снятии интимного видео с "украинским" мальчиком (фото)

Правоохранители сообщили, что якобы украденный из Украины мальчик на самом деле живет в России. Под присмотром мамы он работает моделью, рекламируя одежду и обувь.

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Информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного украинского мальчика оказалась фейком. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Telegram.

Сообщается, что сотрудники Киберполиции и оперативных служб выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России. Мальчик под наблюдением матери работает моделью и рекламирует одежду.

По словам правоохранителей, самое первое сообщение о продаже похищенных Украине детей для "интимных встреч" в России появилось на одном из российских каналов в Telegram. После этого оно распространилось по украинским каналам, однако соответствующий пост у первоисточника затем исчез.

Сообщается, что фотографии ребенка находятся в свободном доступе, поэтому кто-либо мог использовать их для создания контента для информационно-психологческой операции.

"Нацполиция в очередной раз отмечает, что Российская Федерация всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов – яркое тому подтверждение", — говорится в сообщении правоохранителей.

[ + – ] Фейк об украденном из Украины мальчике Фото: Spravdi

Как появилась информация о съемках секс-видео с мальчиком из Украины

В четверг 2 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты в России снимают порнографическое видео с детьми, незаконно вывезенными из Украины.

В качестве доказательства омбудсмен опубликовал скрины переписки, в которой некий "Сергей" договаривается с секс-работницей о записи видео интима.

На скриншотах можно увидеть, как мужчина предлагает собеседнице 250 000 рублей за "несколько часов интима" с ребенком. В переписке также указывается, что мальчик вывезен из украинского детского дома, а потому родственников у него нет.

Ранее Фокус писал, что, по информации правозащитников, украинских детей депортировали в почти 60 регионов РФ. Идентифицировать украинских детей, которых уже усыновили россияне, будет невозможно, о чем заявили в Региональном центре прав человека.