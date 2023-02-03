Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив готовність постачати Україні "військові речі", — ЗМІ

За даними журналістів, глава уряду наголосив, що надто далеко в питанні постачань вони піти не можуть, щоб не спровокувати РФ.

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Ізраїль готовий переглянути свою позицію щодо надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерело.

Під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Франції він зустрівся з президентом Емманюелем Макроном. У питанні допомоги України, згідно з джерелом видання, Нетаньягу висловив готовність передати "військові речі" Києву. Водночас він наголосив, що Тель-Авів не може зайти надто далеко в цьому питанні, щоб не спровокувати Кремль.

Імовірно, може йтися про постачання зброї. Раніше аналітики Ukraine Weapons Tracker уже фіксували в ЗСУ 120-мм міни М971 ізраїльського виробництва.

[ + – ] Ізраїльська міна М971

Офіційна канцелярія відмовилася коментувати виданню розмову глави уряду з французьким президентом. На брифінгу з журналістами Нетаньягу обмежився заявою, що він пояснив Макрону політику Ізраїлю, і президент "добре розуміється в цьому питанні".

Крім цього, Ізраїль не планує ставати посередником між РФ і Україною, поки цього не попросить зробити Київ, Москва чи Вашингтон.

Нагадаємо, 1 лютого ЗМІ повідомляли, що Ізраїль розглядає можливість військової допомоги для України.

12 січня ЗМІ писали, що Ізраїль "говоритиме менш голосно" про російсько-українську війну та не постачатиме зброю Україні.