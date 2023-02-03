Премьер-министр Израиля выразил готовность поставлять Украине "военные вещи", – СМИ

По данным журналистов, глава правительства подчеркнул, что слишком далеко в вопросе поставок они уйти не могут, чтобы не спровоцировать РФ.

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Израиль готов пересмотреть свою позицию по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщает The Times of Israel ссылаясь на источник.

В ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Францию он встретился с президентом Эммануэлем Макроном. В вопросе помощи Украины, согласно источнику издания, Нетаньяху выразил готовность передать "военные вещи" Киеву. При этом он подчеркнул, что Тель-Авив не может зайти слишком далеко в этом вопросе, чтобы не спровоцировать Кремль.

Вероятно, речь может пойти о поставках оружия. Ранее аналитики Ukraine Weapons Tracker уже фиксировали в ВСУ 120-мм мины М971 израильского производства.

[ + – ] Израильская мина М971

Официальная канцелярия отказалась комментировать изданию разговор главы правительства с французским президентом. На брифинге с журналистами Нетаньяху ограничился заявлением, что он объяснил Макрону политику Израиля и президент "хорошо разбирается в этом вопросе".

Кроме этого Израиль не планирует становиться посредником между РФ и Украиной, пока этого не попросит сделать Киев, Москва или Вашингтон.

Напомним, 1 февраля СМИ сообщали, что Израиль рассматривает возможность военной помощи для Украины.

12 января СМИ писали, что Израиль будет "говорить менее громко" о российско-украинской войне и не будет поставлять оружие Украине.