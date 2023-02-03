Зеленський працює над планом для мирного діалогу, — прем'єрка Італії

Якщо відмовити українському народу у праві бути вільним, то це не можна буде вважати миром, тому необхідно нарощувати допомогу Києву, заявила Джорджа Мелоні.

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Президент України Володимир Зеленський працює над планом для започаткування діалогу про встановлення миру на території держави. Про це на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у п'ятницю, 3 лютого, заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Глава італійського уряду заявила, що єдиним способом привести Україну та РФ за стіл переговорів – це продовження допомоги Києву у її протистоянні з Москвою.

"Він (президент Зеленський) працює на планом для початку діалогу. Для досягнення справедливого миру ми маємо нарощувати зусилля", — сказала Джорджа Мелоні.

Водночас прем'єр-міністерка Італії зазначила, що неприпустимо заважати українському народу реалізувати своє прагнення бути вільним — інакше "це не буде миром". У зв'язку з цим, наголосила Мелоні, єдине, що залишається партнерам Києва, це продовжувати його підтримувати.

Також глава італійського уряду повідомила, що вона має намір здійснити офіційний візит до України до 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, у п'ятницю на полях саміту "Україна-ЄС" Зеленський запевнив, що українські війська зможуть стримати російський наступ до приходу нової західної техніки.

Тим часом, за словами директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса, наступні 6 місяців у контексті повномасштабної війни будуть критичними для України.