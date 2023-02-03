"Наступні пів року для України будуть критичними", – директор ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, Росія робить ставку на те, що Захід втомиться від України. Через це у Кремлі не налаштовані на якісь серйозні переговори.

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Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що наступні 6 місяців будуть критичними для України. Про це повідомляє журналістка CBS Ольвія Газіс із виступу голови ЦРУ.

За словами Бернса, президент РФ Володимир Путін робить ставку на "втому від України" на Заході. При цьому Кремль не налаштований серйозно на будь-які переговори.

Директор ЦРУ також заявив, що в січні він пробув в Україні близько 30 годин, з яких 6 у бомбосховищі. РФ знову атакувала українську критичну інфраструктуру. У США викликає особливо серйозну занепокоєність російсько-іранська співпраця в оборонній сфері.

Також Вільям Бернс зазначає, що у світі немає нікого, окрім Сі Цзіньпіна, хто б так уважно стежив за Володимиром Путіним. Пекін дуже стривожений невдалими діями ЗС РФ на війні, проте він, як і раніше, залишається прихильником партнерства з Кремлем. Однак "дуже неохоче" йде на постачання смертоносної зброї.

Зрештою, в ЦРУ вважають глобальною загрозою саме Китай. Бернс називає це найбільшим викликом для Штатів за багато десятиліть. Тому не варто недооцінювати амбіції КНР. США очікують, що протистояння з Китаєм може стати навіть інтенсивнішим, ніж з СРСР.

Нагадаємо, 3 лютого у ЗМІ заявили, що директор ЦРУ прибував до Києва, щоб запропонувати Україні відмовитися від 20% своєї території. Через відмову Києву почали давати танки.

У WP писали 20 січня, що Вільям Бернс таємно приїжджав до України, де зустрівся із Володимиром Зеленським.