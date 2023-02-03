"Следующие полгода для Украины будут критическими", – директор ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, Россия делает ставку на то, что Запад устанет от Украины. Из-за этого в Кремле не настроены на какие-либо серьезные переговоры.

Related video

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что следующие 6 месяцев будут критическими для Украины. Об этом сообщает журналист CBS Ольвия Газис с выступления главы ЦРУ.

По словам Бернса, президент РФ Владимир Путин делает ставку на "усталость от Украины" на Западе. При этом Кремль не настроен всерьез на какие-либо переговоры.

Директор ЦРУ также заявил, что в январе он пробыл в Украине около 30 часов, из которых 6 в бомбоубежище. РФ снова атаковала украинскую критическую инфраструктуру. У США вызывает особо серьезную озабоченность российско-иранское сотрудничество в оборонной сфере.

Также Уильям Бернс отмечает, что в мире нет никого, кроме Си Цзинь Пина, кто бы так пристально следил за Владимиром Путиным. Пекин очень встревожен неудачными действиями ВС РФ на войне, однако он, как и раньше остается сторонником партнерства с Кремлем. Однако "очень неохотно" идет на поставки смертоносного оружия.

В конечном итоге в ЦРУ считают глобальной угрозой именно Китай. Бернс называет это крупнейшим вызовом для Штатов за многие десятилетия. Поэтому не стоит недооценивать амбиции КНР. США ожидают, что противостояние с Китаем может стать даже более интенсивным, чем с СССР.

Напомним, 3 февраля в СМИ заявили, что директор ЦРУ прибывал в Киеве, чтобы предложить отказаться Украине от 20% своей территории. Из-за отказа Киеву начали давать танки.

В WP писали 20 января, что Вильям Бернс тайно приезжал в Украину, где встретился с Владимиром Зеленским.