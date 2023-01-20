Директор ЦРУ тайно посетил Украину и встретился с Зеленским: подробности визита, – WP

По словам журналистов, Уильям Бернс предупредил украинское руководство о том, что со временем получать помощь от США и западных стран может стать труднее.

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В конце прошлой недели директор Центрального разведывательного управления США Уильям Дж. Бернс прибыл в Киев где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными лицами украинской разведки. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Журналисты отмечают, что глава ЦРУ рассказал Зеленскому о военных планах Российской Федерации на ближайшее время. На встрече также поднимался вопрос продолжения поддержки Вооруженных сил Украины со стороны США после того, как республиканцы получили большинство в Палате представителей.

По данным WP, Бернс акцентировал внимание на том, что в какой-то момент Украине будет труднее получить военную помощь от союзников. Журналисты пишут, ссылаясь на слова осведомленных лиц, что президент Украины и его коллеги были проинформированы о том, что поддержка Белого дома остается сильной, а выделенного в декабре финансирования Украины в размере 45 миллиардов долларов хватит как минимум до июля или августа.

"Директор Бернс отправился в Киев, где встретился с коллегами из украинской разведки, а также с президентом Зеленским, и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", — цитирует WP официального представителя США.

Уильям Бернс и Украина

В СМИ утверждают, что нынешний директор ЦРУ являет уважаемой личностью в ближайшем окружении Владимира Зеленского. В январе 2022 года Бернс предоставил украинским властям достоверную информацию о том, что ВС РФ собираются захватить аэропорт Антонов на начальных этапах полномасштабного вторжения.

Уильям Бернс известен своим скептическим отношением к заявлениям России о готовности к переговорам с украинской стороной. По мнению директора ЦРУ, в РФ не относятся к этой идее всерьез.

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны русских, чего, я думаю, мы не видим", — отмечал Бернс в декабре прошлого года.

Бернса называют одним из ведущих американских экспертов по России, так как с 2005 по 2008 годы он являлся послом в этой стране. В WP отмечают, что вовремя президентства Джорджа Буша-младшего Бернс предупреждал правительство о том, что вступление Украины в НАТО противоречит интересам РФ.

Напомним, что по данным издания Business Insider, перед вторжением РФ в Украину Уильям Бернс специально приехал в Киев, чтобы поговорить с Зеленским и предупредить его о готовящемся покушении. Глава ЦРУ рассказал, что для убийства президента в Украину направят российских спецназовцев.

Еще Фокус писал о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс находился в Киеве во время очередного обстрела со стороны ВС РФ в ноябре прошлого года. Визит Бернса в Украину проходил на фоне освобождения Вооруженными силами Украины Херсона.