Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрівся із Зеленським: подробиці візиту, – WP

За словами журналістів, Вільям Бернс попередив українське керівництво про те, що згодом отримувати допомогу від США та західних країн може стати важче.

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Наприкінці минулого тижня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Дж. Бернс прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями української розвідки. Про це повідомляє видання The Washington Post.

Журналісти зазначають, що глава ЦРУ розповів Зеленському про військові плани Російської Федерації найближчим часом. На зустрічі також порушувалося питання продовження підтримки Збройних сил України з боку США після того, як республіканці отримали більшість у Палаті представників.

За даними WP, Бернс наголосив на тому, що в якийсь момент Україні буде важче отримати військову допомогу від союзників. Журналісти пишуть, посилаючись на слова обізнаних осіб, що президент України та його колеги були проінформовані про те, що підтримка Білого дому залишається сильною, а виділеного у грудні фінансування України у розмірі 45 мільярдів доларів вистачить щонайменше до липня чи серпня.

"Директор Бернс вирушив до Києва, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також із президентом Зеленським, та підтвердив нашу незмінну підтримку України у її захисті від російської агресії", — цитує WP офіційного представника США.

Вільям Бернс та Україна

У ЗМІ стверджують, що нинішній директор ЦРУ є шанованою особистістю у найближчому оточенні Володимира Зеленського. У січні 2022 року Бернс надав українській владі достовірну інформацію про те, що ЗС РФ мають намір захопити аеропорт Антонов на початкових етапах повномасштабного вторгнення.

Вільям Бернс відомий своїм скептичним ставленням до заяв Росії щодо готовності до переговорів з українською стороною. На думку директора ЦРУ, у РФ не ставляться до цієї ідеї серйозно.

"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але в цьому випадку це вимагає серйозності з боку росіян, чого, я думаю, ми не бачимо", — зазначав Бернс у грудні минулого року.

Бернса називають одним із провідних американських експертів у Росії, оскільки з 2005 по 2008 роки він був послом у цій країні. У WP зазначають, що під час президентства Джорджа Буша-молодшого Бернс попереджав уряд про те, що вступ України до НАТО суперечить інтересам РФ.

Нагадаємо, що за даними видання Business Insider, перед вторгненням РФ в Україну Вільям Бернс спеціально приїхав до Києва, щоб поговорити з Зеленським і попередити його про замах, що готується. Глава ЦРУ розповів, що для вбивства президента в Україну спрямують російських спецназівців.

Ще Фокус писав про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у Києві під час чергового обстрілу з боку ЗС РФ у листопаді минулого року. Візит Бернса до України проходив на тлі звільнення Збройними силами України Херсона.