Зеленский работает над планом для мирного диалога, — премьер Италии

Если отказать украинскому народу в праве быть свободным, то это нельзя будет считать миром, поэтому необходимо наращивать помощь Киеву, заявила Джорджа Мелони.

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Президент Украины Владимир Зеленский работает над планом для начала диалога об установлении мира на территории государства. Об этом на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу, 3 февраля, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Глава итальянского правительства заявила, что единственным способом привести Украину и РФ за стол переговоров — это продолжение помощи Киеву в ее противостоянии с Москвой.

"Он (президент Зеленский) работает на планом для начала диалога. Для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия", — сказала Джорджа Мелони.

При этом премьер-министр Италии отметила, что недопустимо мешать украинскому народу реализовать свое стремление быть свободным — в обратном случае "это не будет миром". В связи с этим, подчеркнула Мелони, единственное, что остается партнерам Киева, это продолжать его поддерживать.

Также глава итальянского правительства сообщила, что она намерена совершить официальный визит в Украину до 24 февраля, годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в пятницу на полях саммита Украина-ЕС Зеленский заверил, что украинские войска смогут сдержать российское наступление до прихода новой западной техники.

Тем временем, по словам директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса, следующие 6 месяцев в контексте полномасштабной войны будут критическими для Украины.