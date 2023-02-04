"Весь світ у потерть": після ядерних загроз у РФ назвали КНДР зразком незалежності (відео)

Минулої п'ятниці, 3 лютого, кремлівські пропагандисти знову вдалися до ядерної риторики. За словами ведучого Сергія Мардана, наддержаві не потрібно виконувати міжнародні вимоги.

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Російський телеведучий Сергій Мардан назвав керівництво Північної Кореї, яке загрожує США застосуванням ядерної зброї, прикладом незалежності. Фрагмент програми виклав у Twitter британський журналіст Френсіс Скарр.

Після початку масштабної війни в Україні в ефірі російського телебачення неодноразово звучали погрози застосування ядерної зброї, цієї п'ятниці, 3 лютого, кремлівські пропагандисти знову вдалися до ядерної риторики.

За словами ведучого, наддержаві не потрібно нікому нічого доводити, не потрібно виконувати вимоги Світового антидопінгового агентства (ВАДА) чи Міжнародного олімпійського комітету, звітувати перед ОБСЄ, МАГАТЕ та іншими міжнародними організаціями.

[ + – ] У Росії знову загрожують застосуванням ядерної зброї

До речі, минулої Олімпіади російські спортсмени через порушення антидопінгових норм не мали права брати участь у змаганнях під своїм національним прапором.

Низка країн уже пригрозили бойкотом Олімпіади 2024 у Парижі, якщо туди поїдуть спортсмени з РФ та Білорусі.

"Північна Корея є незалежною, для них незалежність є абсолютною цінністю, заради якої вони готові на все. У тому числі й увесь світ — у потерть, вони готові", — заявив журналіст.

"Коли Кім Чен Ин сказав, за Трампа ще, що якщо ви посунете своє авіаносне угруповання до берегів Північної Кореї, ми шандарахнемо по вас ядерною бомбою — і всі відвернулися, всі розуміли, що він не бреше, що він дійсно шандарахне ядерною бомбою", — заявив пропагандист.

Нагадаємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерною зброєю за удари по Криму. За його словами, американська зброя не стане для РФ аргументом, щоб піти на переговори, а лише розлютить.

Раніше Фокус повідомляв, що студенти в Північній Кореї вдаються до шкідництва та хабарів, щоб уникнути 10-денного походу в 40-градусний мороз на священну гору, де народився Кім Чен Ин.