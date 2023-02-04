"Весь мир в труху": после ядерных угроз в РФ назвали КНДР образцом независимости (видео)

В минувшую пятницу, 3 февраля, кремлевские пропагандисты вновь прибегли к ядерной риторике. По словам ведущего Сергея Мардана, сверхдержаве не нужно выполнять международные требования.

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Российский телеведущий Сергей Мардан назвал руководство Северной Кореи, угрожающее США применением ядерного оружия, примером независимости. Фрагмент программы выложил в Twitter британский журналист Фрэнсис Скарр.

После начала масштабной войны в Украине в эфире российского телевидения неоднократно звучали угрозы применения ядерного оружия, в минувшую пятницу, 3 февраля, кремлевские пропагандисты вновь прибегли к ядерной риторике.

По словам ведущего, сверхдержаве не нужно никому ничего доказывать, не нужно выполнять требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) или Международного олимпийского комитета, отчитываться перед ОБСЕ, МАГАТЭ и другими международными организациями.

[ + – ] В России вновь угрожают применением ядерного оружия

К слову, на прошлой Олимпиаде российские спортсмены из-за нарушений антидопинговых норм не имели права участвовать в соревнованиях под своим национальным флагом.

Ряд стран уже пригрозили бойкотом Олимпиады 2024 в Париже, если туда поедут спортсмены из РФ и Беларуси.

"Северная Корея независимая, для них независимость является абсолютной ценностью, ради которой они готовы на все. В том числе и весь мир — в труху, они готовы", — заявил журналист.

"Когда Ким Чен Ын сказал, при Трампе еще, что если вы двините свою авианесущую группировку к берегам Северной Кореи, мы шандарахнем по вам ядерной бомбой — и все отвернулись, все понимали, что он не врет, что он действительно шандарахнет ядерной бомбой", — заявил пропагандист.

Напомним, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием за удары по Крыму. По его словам, американское оружие не станет для РФ аргументом, чтобы пойти на переговоры, а только разозлит.

Ранее Фокус сообщал, что студенты в Северной Корее прибегают к членовредительству и взяткам, чтобы избежать 10-дневного похода в 40-градусный мороз на священную гору, где родился Ким Чен Ир.