Медики врятували бійця ЗСУ, у тілі якого застряг бронебійний снаряд (фото)

Бойова частина боєприпасу пропалила шкіру пацієнта, але вибухонебезпечний предмет було успішно видалено та передано саперам для утилізації.

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Медикам вдалося врятувати українського військового, у тілі якого опинилася бойова частина боєприпасу. Про проведену операцію розповіли в Командуванні медичних сил Збройних Сил України.

Жодних подробиць про те, де було зроблено складну операцію, і за яких обставин український воїн отримав поранення, Командування не розповіло, повідомивши, що ім'я постраждалого героя розкриють лише після перемоги.

"Під час огляду лікарем-хірургом у пацієнта виявили бойову частину боєприпасу типу ВОГ (осколковий боєприпас для гранатометів, — ред.), яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірургом було прийнято негайне рішення про оперативне втручання", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] З тіла пораненого українського військового витягли бронебійний снаряд Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Коли боєприпас витягли — його передали саперам.

Найближчим часом пацієнта евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Нагадаємо, 11 січня 2023 року військові лікарі успішно провели ще одну унікальну операцію. Їм вдалося витягти детонувальну частину гранати, яка знаходилася трохи нижче серця пораненого військового і залишалася вибухонебезпечною.

Операцію проводив один із найдосвідченіших хірургів Збройних сил України Андрій Верба без електрокоагуляції, оскільки граната могла детонувати будь-якої миті. В операційній були присутні сапери.

А в Росії поранених військових ЗС РФ відправляють воювати в Україну без належного лікування та реабілітації.

У Союзі комітетів солдатських матерів заявили, що російські командири відправляють поранених воювати відразу після госпіталю, минаючи при цьому медичну комісію, як того вимагають закони РФ. Унаслідок чого на фронт прибувають солдати з осколками в кінцівках і простріленими легенями.