Медики спасли бойца ВСУ, в теле которого застрял бронебойный снаряд (фото)

Боевая часть боеприпаса прожгла кожу пациента, но взрывоопасный предмет был успешно удален и передан саперам для утилизации.

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Медикам удалось спасти украинского военного, в теле которого оказалась боевая часть боеприпаса. О проведенной операции рассказали в Командовании медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Никаких подробностей о том, где была произведена сложная и операция, и при каких обстоятельствах украинский воин получил ранение, Командование не рассказало, сообщив, что имя пострадавшего героя раскроют только после победы.

"При осмотре врачом-хирургом у пациента обнаружили боевую часть боеприпаса типа ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов, — ред.), которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирургом было принято немедленное решение об оперативном вмешательстве", — говорится в сообщении.

[ + – ] Из тела раненого украинского военного извлекли бронебойный снаряд Фото: Facebook Командования медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Когда боеприпас извлекли – его передали саперам.

В ближайшее время пациента эвакуируют для дальнейшей реабилитации и выздоровления.

Напомним, 11 января 2023 года военные врачи успешно провели еще одну уникальную операцию. Им удалось извлечь детонирующую часть гранаты, которая находилась чуть ниже сердца раненого военного и оставалась взрывоопасной.

Операцию проводил один из опытнейших хирургов Вооруженных сил Украины Андрей Верба без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент. В операционной присутствовали саперы.

А в России раненых военных ВС РФ отправляют воевать в Украину без должного лечения и реабилитации.

В Союзе комитетов солдатских матерей заявили, что российские командиры отправляют раненых воевать сразу после госпиталя минуя при этом медицинскую комиссию, как того требуют законы РФ. В результате на фронт прибывают солдаты с осколками в конечностях и простреленными легкими.