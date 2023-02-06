Російські окупанти обстріляли авто з цивільними на Херсонщині: загинула дитина, — ОВА

Обстріляне авто з трьома людьми у салоні у Голій Пристані спалахнуло через артилерійський удар.

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На Херсонщині російські окупанти обстріляли з важкої артилерії цивільне авто. Внаслідок обстрілу загинула дитина. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Трагічна подія сталася в тимчасово окупованому місті Гола Пристань 2 лютого. Під обстріл артилерії потрапило цивільне авто, в якому перебували люди.

"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні перебували троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці", — йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що Офіс генпрокурора України задокументував обстріл, який забрав життя дитини.

Загалом на Херсонщині, за інформацією ОВА, від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей.

5 лютого Фокус повідомляв, що російські окупанти обстріляли Харків. Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок. Поранення унаслідок ракетного удару отримали щонайменше троє людей. Попередньо, ЗС РФ обстрілювали місто за допомогою систем С-300.

29 січня ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема й одну з лікарень. Під час обстрілу загинули двоє херсонців, поранення отримала медпрацівниця закладу.

12 січня російські загарбники завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки та об'єкти інфраструктури, почалася пожежа. За попередньою інформацією, місто обстріляли із систем С-300.