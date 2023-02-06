Российские оккупанты обстреляли авто с гражданскими в Херсонской области: погиб ребенок, — ОВА

Обстрелянный автомобиль с тремя людьми в салоне в Голой Пристани вспыхнул из-за артиллерийского удара.

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В Херсонской области российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии гражданское авто. В результате обстрела погиб ребенок. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Трагическое событие произошло во временно оккупированном городе Голая Пристань 2 февраля. Под обстрел артиллерии попал гражданский автомобиль, в котором находились люди.

"Из-за вражеского артиллерийского удара автомобиль охватило пламя. В салоне находились три человека, среди которых 8-летний мальчик. Известно, что ребенок погиб на месте", — говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что Офис генпрокурора Украины задокументировал обстрел, унесший жизнь ребенка.

Всего в Херсонской области, по информации ОВА, с начала военных действий из-за агрессии РФ пострадали 86 детей.

5 февраля Фокус сообщал, что российские оккупанты обстреляли Харьков. Одна из ракет попала в многоквартирный дом. Ранения в результате ракетного удара получили по меньшей мере три человека. Предварительно ВС РФ обстреливали город при помощи систем С-300.

29 января ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона, в том числе и одну из больниц. При обстреле погибли двое херсонцев, ранения получила медработница заведения.

12 января российские захватчики нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела пострадали жилые дома и объекты инфраструктуры, начался пожар. По предварительной информации, город был обстрелян из систем С-300.