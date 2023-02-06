"Або перемога Росії і поразка Заходу, або ренесанс західної цивілізації", — прем'єр Польщі

Матеуш Моравецький заявив, що без підтримки таких країн, як Польща, Україні було б дуже складно.

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Росія сподівалась на швидке захоплення України, але світ об’єднався навколо знищення Кремля. Сьогодні необхідно повернутись від розвитку світової економіки до "політичного реалізму" — геополітики. Про це під час Варшавської конференції щодо надання допомоги Україні розповів польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Укрінформ".

"Росія сподівалася, що це буде бліцкриг, але план провалився. Однак Захід і вільний світ мають зробити все можливе, щоб ця війна стала для Путіна Ватерлоо російського імперіалізму і колоніалізму", — заявив прем’єр-міністр Польщі.

Моравецький вважає помилкою Кремля наступ на Україну. В разі більшої залежності Європи від Москви, на його думку, Путін міг би здобути перемогу. За словами польського прем’єра, боротьба українців розбудила інші країни від геополітичного сну.

"Війна в Україні не є свідченням сили Росії, але перевіркою сили Заходу", — констатував глава польського уряду.

Моравецький не оминув і теорії щодо повторного наступу. На його думку, люди, як і минулого року, не хочуть вірити у масований наступ. Також багато хто не вірить, що в разі перемоги над Україною, Путін пішов би далі й апетити його тільки росли. Прем’єр впевнений, що зараз не час для перемир’я.

"Економічне відновлення України є необхідною умовою для безпеки усієї Європи. Україна сьогодні є твердинею свободи Європи, а інвестиції у зміцнення України є моральним обов’язком у твердих категоріях реальної політики", — наголосив Матеуш Моравецький.

Як повідомляв Фокус, Польща вже готує проєкт паркану на кордоні з Росією. Загородження буде оснащене датчиками руху та відеокамерами, а його будівництво на кордоні з Калінінградською областю РФ планують розпочати вже у березні. Фахівці зможуть моніторити кордон цілодобово при будь-яких погодних умовах, перебувати при цьому безпосередньо на лінії кордону не буде потреби.

Нині в Польщі триває навчання українських військових на танках Leopard 2. Про це 3 лютого заявив міністр нацоборони Польщі Маріуш Блащак. Навчання, за його словами, займе кілька тижнів та дозволить українським танкістам ознайомитись з технікою так, щоб "гарантувати можливість її використання".