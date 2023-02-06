"Или победа России и поражение Запада, или ренессанс западной цивилизации", — премьер Польши

Матеуш Моравецкий заявил, что без поддержки таких стран как Польша Украине было бы очень сложно.

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Россия надеялась на скорый захват Украины, но мир объединился вокруг уничтожения Кремля. Сегодня необходимо вернуться от развития мировой экономики к "политическому реализму" — геополитике. Об этом во время Варшавской конференции по оказанию помощи Украине рассказал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Укринформ".

"Россия надеялась, что это будет блицкриг, но план провалился. Однако Запад и свободный мир должны сделать все возможное, чтобы эта война стала для Путина Ватерлоо российского империализма и колониализма", — заявил премьер-министр Польши.

Моравецкий считает ошибкой Кремля наступление на Украину. В случае большей зависимости Европы от Москвы, по его мнению, Путин мог бы одержать победу. По словам польского премьера, борьба украинцев пробудила другие страны от геополитического сна.

"Война в Украине не является свидетельством силы России, но проверкой силы Запада", — констатировал глава польского правительства.

Моравецкий не обошел и теорию относительно повторного наступления. По его мнению, люди, как и в прошлом году, не хотят верить в массированное наступление. Также многие не верят, что в случае победы над Украиной Путин пошел бы дальше и аппетиты его только росли. Премьер уверен, что сейчас не время для перемирия.

"Экономическое восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы. Украина сегодня является твердыней свободы Европы, а инвестиции в укрепление Украины являются моральной обязанностью в твердых категориях реальной политики", — отметил Матеуш Моравецкий.

Как сообщал Фокус, Польша уже готовит проект забора на границе с Россией. Заграждение будет оснащено датчиками движения и видеокамерами, а его строительство на границе с Калининградской областью РФ планируют начать уже в марте. Специалисты смогут мониторить границу круглосуточно при любых погодных условиях, находиться при этом непосредственно на границе не будет необходимости.

В настоящее время в Польше идет обучение украинских военных на танках Leopard 2. Об этом 3 февраля заявил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак. Учеба, по его словам, займет несколько недель и позволит украинским танкистам ознакомиться с техникой так, чтобы "гарантировать возможность ее использования".