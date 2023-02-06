Чехія може закупити останню модернізацію танків Leopard 2 після передачі ЗСУ Т-72
Українській армії дали радянські танки, натомість Німеччина зобов'язалася поставити 14 Leopard 2A4. Чеська армія розглядає їх як тимчасове рішення перед покупкою найновіших машин.
Чеська республіка планує купити танки Leopard 2A7+ після того, як вони отримали Leopard 2A4 з Німеччини. Про це повідомляє Defense News.
2022 року Чехія передала Україні свої танки Т-72 радянської доби. Замість кільцевого обміну Берлін пообіцяв поставити 14 Leopard 2A4, щоб зберегти боєздатність армії. Перша машина вже надійшла до країни.
У чеській армії заявляють, що Leopard 2A4 — це тимчасове рішення, далі вони хочуть закупити до 50 Leopard 2A7+.
"Leopard 2A4 підготують нас до найсучаснішого Leopard 2A7+", — заявляють у чеських збройних силах.
До кінця 2023 року Німеччина передасть решту 2A4 на військову базу у Пржславицях на сході Чехії. Вони надійдуть на озброєння 7-й механізованій бригаді.
Leopard 2A7+ — це найновіша модифікація танка, яка була показана в 2010 році. Її особливістю є посилення бронювання, особливо у лобовій проекції корпусу та вежі. Також захист дозволяє витримати влучення РПГ у будь-яку частину машини. Водночас заявляється, що 2A7+ призначений як для конфліктів низької інтенсивності, так і для високої.
Нагадаємо, у грудні 2022 року в Міноборони Чехії показали, як відбувається перенавчання танкістів на Leopard 2.
22 січня стало відомо, що Марокко відправило до Чехії танки Т-72Б, які після модернізації передадуть Україні.