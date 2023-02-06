Чехия может закупить последнюю модернизацию танков Leopard 2 после передачи ВСУ Т-72
Украинской армии дали советские танки, взамен Германия обязалась поставить 14 Leopard 2A4. Они рассматриваются чешской армии временным решением перед покупкой самых новых машин.
Чешская республика планирует закупить танки Leopard 2A7+ после того, как они получили Leopard 2A4 из Германии. Об этом сообщает Defense News.
В 2022 году Чехия передала Украине свои танки Т-72 советской эпохи. Взамен по кольцевому обмену Берлин пообещал поставить 14 Leopard 2A4, чтобы сохранить боеспособность армии. Первая машина уже поступила в страну.
В чешской армии заявляют, что Leopard 2A4 — это временное решение, дальше они хотят закупить до 50 Leopard 2A7+.
"Leopard 2A4 подготовят нас к самому современному Leopard 2A7+", — заявляют в чешских вооруженных силах.
До конца 2023 года Германия передаст остальные 2A4 на военную базу в Пржславицах на востоке Чехии. Они поступят на вооружение 7-й механизированной бригаде.
Leopard 2A7+ — это самая новая модификация танка, которая была показана в 2010 году. Ее особенностью является усиление бронирования, особенно в лобовой проекции корпуса и башни. Также защита позволяет выдержать попадание РПГ в любую часть машины. Вместе с тем заявляется, что 2A7+ предназначен как для конфликтов низкой интенсивности, так и высокой.
Напомним, в декабре 2022 в Минобороны Чехии показали, как проходит переобучение танкистов на Leopard 2.
22 января стало известно, что Марокко отправило в Чехию танки Т-72Б, которые после модернизации передадут Украине.