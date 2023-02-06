"Дає першу дозу безкоштовно": прем'єр-міністр Польщі порівняв Путіна з наркоторговцем (відео)

За словами Моравецького, Європа легко піддається РФ не лише через "демонічні" здібності глави Кремля і РФ загалом, а й через свою слабкість.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв президента РФ Володимира Путіна з торговцем наркотиками, який дає першу дозу наркотиків наркоману або безкоштовно, або дуже дешево, щоб потім той повернувся по добавку. Політика РФ щодо торгівлі ресурсами така сама. Про це польський політик заявив під час Постійної робочої оглядової конференції щодо підтримки України у Варшаві 6 лютого.

За словами польського прем’єра, Захід проміняв боротьбу за свободу на контакти з російськими олігархами. Європа легко піддається РФ не лише через "демонічні" здібності глави Кремля і РФ в цілому, а й через свою слабкість.

"Наркоторговець дає першу дозу безкоштовно або дешево, щоб наркоман повернувся за добавкою та погодився на будь-яку ціну", — сказав Матеуш Моравецький.

Він також зазначив, що зараз триває боротьба між Заходом та Росією за новий світовий порядок. Моравецький зазначив, що Польща готова взяти на себе відповідальність за формування постімперської Європи, стати однією з її головних ланок.

[ + – ] Прем'єр-міністр Польщі порівняв Путіна з наркоторговцем

Крім того, в інтерв'ю виданню El Mundo Моравецький заявив, що Захід повинен постійно допомагати Україні, щоб вона могла перемогти РФ. І допомога не повинна обмежуватись лише бронетехнікою.

"Росія — паперовий тигр, але все ж таки тигр. Одними танками його не злякати, але якщо Путін побачить, що наша рішучість непохитна, він врешті-решт прийде до висновку, що йому не виграти цю війну", — сказав Моравецький.

Крім того, журналістам польський прем'єр заявив, що розв'язана Росією війна є екзистенційною загрозою ЄС, НАТО та "усьому західному світу". Напавши на Україну, Росія намагається зруйнувати євроатлантичну спільноту. Він зазначив, що Путін "перейде Рубікон", якщо наважиться використати ядерну зброю.

"Якщо в Росії ще є люди, які не повністю втратили почуття самозбереження, я хочу звернутися до них: зупиніть Путіна! Його політика призведе не до відновлення могутності Росії, а до її остаточного краху", — сказав Моравецький.

Раніше Фокус писав, що Матеуш Моравецький заявив, що без підтримки таких країн, як Польща, Україні було б дуже складно. Моравецький вважає помилкою Кремля наступ на Україну. У разі більшої залежності Європи від Москви, на його думку, Путін міг би перемогти.

Ще нагадаємо, що Польща за кілька тижнів почне будувати паркан на кордоні з Росією. Підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження прикордонній службі Польщі. Паркан буде оснащений датчиками руху та відеокамерами.