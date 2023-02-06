"Дает первую дозу бесплатно": премьер-министр Польши сравнил Путина с наркоторговцем (видео)

По словам Моравецкого, Европа легко поддается РФ не только из-за "демонических" способностей главы Кремля и РФ в целом, но и из-за своей слабости.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил президента РФ Владимира Путина с торговцем наркотиками, который дает первую дозу наркотиков наркоману либо бесплатно, либо очень дешево, чтобы затем тот вернулся за добавкой. Политика РФ в отношении торговли ресурсами такая же. Об этом польский политик заявил во время Постоянной рабочей обзорной конференции по поддержке Украины в Варшаве 6 февраля.

По словам польского премьера, Запад променял борьбу за свободу на контакты с российскими олигархами. Европа легко поддается РФ не только из-за "демонических" способностей главы Кремля и РФ в целом, но и из-за своей слабости.

"Наркоторговец дает первую дозу бесплатно или дешево, чтобы наркоман вернулся за добавкой и согласился на любую цену", — сказал Матеуш Моравецкий.

Он также отметил, что сейчас идет борьба между Западом и Россией за новый мировой порядок. Моравецкий отметил, что Польша готова взять на себя ответственность за формирование "постимперской" Европы, стать одним из ее главных звеньев.

[ + – ] Премьер-министр Польши сравнил Путина с наркоторговцем

Кроме того, в интервью изданию El Mundo Моравецкий заявил, что Запад должен постоянно помогать Украине, чтобы она могла победить РФ. И помощь не должна ограничиваться лишь бронетехникой.

"Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать, но если Путин увидит, что наша решимость непоколебима, он в конце концов придет к выводу, что ему не выиграть эту войну", — сказал Моравецкий.

Кроме того, журналистам польский премьер заявил, что развязанная Россией война является экзистенциальной угрозой ЕС, НАТО и "всему западному миру". Напав на Украину, Россия пытается разрушить евроатлантическое сообщество. Он отметил, что Путин "перейдет Рубикон", если решится использовать ядерное оружие.

"Если в России еще есть люди, не полностью утратившие чувство самосохранения, я хочу обратиться к ним: остановите Путина! Его политика приведет не к восстановлению мощи России, а к ее окончательному краху", — сказал Моравецкий.

Ранее Фокус писал, что Матеуш Моравецкий заявил, что без поддержки таких стран как Польша Украине было бы очень сложно. Моравецкий считает ошибкой Кремля наступление на Украину. В случае большей зависимости Европы от Москвы, по его мнению, Путин мог бы одержать победу.

Еще напомним, что Польша через несколько недель начнет строить забор на границе с Россией. Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе Польши. Забор будет оснащен датчиками движения и видеокамерами.