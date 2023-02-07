"Перемога ще не в кишені": до 24 лютого ЗС РФ атакуватимуть, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, у РФ готують наступ і водночас не забувають про певні дати. Однак до роковин масштабного вторгнення звітувати російським військам особливо нема про що.

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розслаблятися рано, оскільки перемога поки що не лежить у нас у кишені і має бути зроблено великий обсяг роботи зі звільнення захопленої з 2014 року території, водночас у РФ ставлять завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, повідомляє "НВ".

Українському керівництву відомо, що відбувається сьогодні у РФ і які завдання Путін ставить своєму військовому керівництву.

"Розуміємо, що відбувається у ворога, його стан. Я б не говорив сьогодні, що ми можемо повністю розслабитися і перемога вже лежить у нашій кишені", — сказав Данілов, він також зазначив, що ще чекає багато роботи зі звільнення всієї нашої землі від терористів, захоплена з 2014 року.

"Сьогодні Путін ставить завдання повного захоплення Луганської та Донецької областей, жодної таємниці у цьому немає", — сказав Данілов.

Про дати

За словами Данілова, у РФ готуються до наступу і водночас не забувають про певні дати.

"Ви знаєте, що це країна, яка живе якимись датами. У них свого часу або Ленін народився, або помер — це було свято. Що в одному випадку, що в іншому вони мали це обов'язково відсвяткувати", — зазначив він.

До річниці 24 лютого звітувати російським військам особливо нема про що, крім, хіба що, про захоплення Запорізької АЕС. До цієї дати вони намагатимуться атакувати, але Україна готується до будь-якого розвитку подій.

[ + – ] Данілов — про "відставку" Резнікова і наступ РФ

"Відставка" Резнікова

Глава РНБО також пояснив, що говорити про відставку міністра оборони Олексія Резнікова поки передчасно, оскільки, згідно з Конституцією, чиновників на дві посади — міністра закордонних справ та міністр оборони — призначає президент.

Без рішення президента говорити про щось буде "необережно", сказав Данілов, пояснивши, що поки немає відповідних документів від президента.

Розслідування стосовно Маріуполя

Проводиться розслідування та з'ясування причин, через які Маріуполь на початку масштабного вторгнення так швидко потрапив до оточення.

"У сучасному світі приховати ви нічого не можете, і якщо хтось свідомо чи несвідомо робив ті чи інші речі, які пішли на користь ворогові, ми з вами обов'язково дізнаємося про це", — пояснив він.

Про маркування "іноагент"

Данілов вважає, що у РФ є і незгодні з теперішнім зовнішньополітичним курсом країни, через що в Кремлі намітився розкол — а найближчим часом відставки.

Деякі люди у РФ, які мають частинку мозку, усвідомлюють, що "ця авантюра приречена на поразку". Але пропаганда досягла того, що розуміють цю обставину далеко не всі.

На російську вільну пресу, "яка там ще трохи залишилася" вішають ярлики, як Гітлер на євреїв жовті зірки.

"Вони мають писати ганебне словосполучення, що є агентами іноземних країн, читай, іноземних спецслужб", — пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, що Чехія може купити останню версію модернізованих танків Leopard 2 після передачі Україні Т-72.

Раніше Фокус повідомляв, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький порівняв Путіна із наркоторговцем, який "дає першу дозу безкоштовно".