"Победа еще не в кармане": к 24 февраля ВС РФ будут атаковать, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО, в РФ готовят наступление и при этом не забывают об определенных датах. Однако к годовщине масштабного вторжения отчитываться российским войскам особо не о чем.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что расслабляться рано, поскольку победа пока еще не лежит у нас в кармане и предстоит проделать большой объем работы по освобождению захваченной с 2014 года территории, при этом в РФ ставят задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, сообщает "НВ".

Украинскому руководству известно, что происходит сегодня в РФ, и какие задачи, которые Путин ставит своему военному руководству.

"Понимаем, что происходит у неприятеля, его состояние. Я бы не говорил сегодня, что мы можем совершенно расслабиться и победа уже лежит в нашем кармане", — сказал Данилов, он также отметил, что предстоит много работы по освобождению всей нашей землю от террористов, захваченной с 2014 года.

"Сегодня Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет", — сказал Данилов.

О датах

По словам Данилова, в РФ готовятся к наступлению и при этом не забывают об определенных датах.

"Вы знаете, что это страна, живущая какими-то датами. У них в свое время либо Ленин родился, либо умер — это был праздник. Что в одном случае, что в другом они должны были это обязательно отпраздновать", — отметил он.

К годовщине 24 февраля отчитываться российским войскам особо не о чем, кроме, разве что, о захвате Запорожской АЭС. К этой дате они будут пытаться атаковать, но Украина готовится к любому развитию событий.

[ + – ] Данилов — об "отставке" Резникова и наступлении РФ

"Отставка" Резникова

Глава СНБО также пояснил, что говорить об отставке министра обороны Алексея Резников пока преждевременно, поскольку, согласно Конституции, чиновников на две должности — министра иностранных дел и министр обороны — назначает президент.

Без решения президента говорить о чем-либо будет "неосторожно", сказал Данилов, пояснив, что пока нет соответствующих документов от президента.

Расследование по Мариуполю

Проводится расследование и выяснение причин, по которым Мариуполь в начале масштабного вторжения так быстро попал в окружение.

"В современном мире скрыть вы ничего не можете и если кто-то сознательно или несознательно делал те или иные вещи, которые пошли на пользу врагу, мы с вами обязательно об этом узнаем", — объяснил он.

О маркировке "иноагент"

Данилов считает, что в РФ есть и несогласные с текущим внешнеполитическим курсом страны, из-за чего в Кремле наметился раскол — а в ближайшее время последуют отставки.

Некоторые люди в РФ, имеющие частицу мозга, отдают себе отчет в том, что "эта авантюра обречена на поражение". Но пропаганда добилась того, что понимают это обстоятельство далеко не все.

На российскую свободную прессу, "которая там немного еще осталась" вешают ярлыки, как Гитлер на евреев желтые звезды.

"Они должны писать позорное словосочетание, что являются агентами иностранных стран, читай, иностранных спецслужб", — пояснил секретарь СНБО.

Напомним, что Чехия может закупить последнюю версию модернизированных танков Leopard 2 после передачи Украине Т-72.

Ранее Фокус сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил Путина с наркоторговцем, который "дает первую дозу бесплатно".