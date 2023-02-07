Атака безпілотника: у Брянській області скинули вибухівку на двох бійців ЗС РФ, – ЗМІ

Внаслідок атаки отримав поранення солдатів строкової служби і командир взводу. Також вони отримали контузію, говорять журналісти.

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У Брянській області РФ сталася подія з безпілотником, внаслідок якого поранення отримали солдат строкової служби та його командир. Про це повідомляють журналісти проєкту ASTRA.

Джерела журналістів стверджують, що у Севському районі Брянської області невідомий квадрокоптер скинув вибуховий пристрій на російських військових. Внаслідок вибуху поранення отримав солдат строкової армії Балашов та командир взводу Гунаєв. Обидва вони отримали контузію та доставлені до лікарні.

[ + – ] Севський район Брянської області

Офіційні джерела РФ не коментували повідомлення про подію з коптером. Інші місцеві телеграм-канали також не публікували таких повідомлень.

Нагадаємо, у Брянській та Курській областях РФ оголосили "жовтий" рівень терористичної загрози на невизначений термін. Аналітики ISW припускають, що це може бути частиною інформаційної операції влади на мешканців країни. Існує наратив, що війна несе пряму загрозу внутрішній безпеці РФ.

15 січня росЗМІ заявили, що український дрон скинув гранати на підстанцію Брянська, але блекаут запобіг охоронцю, який "героїчно її накрив собою".