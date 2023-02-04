"Жовтий" рівень терористичної загрози у Брянську та Курську: в ISW назвали причину

За словами аналітиків, новий указ російського президента дозволяє місцевій владі продовжувати підвищений рівень терористичної небезпеки на невизначений термін.

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У п'ятницю, 3 лютого, Брянська та Курська області Російської Федерації оголосили про продовження на невизначений термін "жовтого" рівня терористичної загрози. Ці заходи можуть бути інформаційною операцією, яка спрямована на росіян, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 3 лютого.

Аналітики вважають, що російські офіційні особи просувають наратив про те, що війна в Україні несе пряму загрозу внутрішній безпеці Росії. З цією метою влада вдається до різних законодавчих маніпуляцій.

Завдяки указу, підписаному президентом Росії Володимиром Путіним 31 січня, процес ведення підвищеного рівня терористичної небезпеки спрощено. Крім того, місцева влада може продовжувати його "на невизначений термін".

"Посадовці Брянської та Курської областей, ймовірно, будуть використовувати цей новий режим "рівня терору" для ескалації правоохоронних заходів, щоб придушити внутрішнє інакодумство, частково для того, щоб подати війну в Україні як пряму загрозу внутрішній безпеці Росії, щоб забезпечити постійну підтримку Росії ", — припускають експерти.

Що відбувається у Брянській та Курській областях

Місцеві жителі прикордонних областей Російської Федерації періодично повідомляють про різні інциденти.

Так, 25 грудня, у місцевих Telegram-каналах Курська з'явилася інформація про вибухи в районі аеродрому у селі Халине. За даними з відкритих джерел, там знаходиться авіаційна військова частина РФ

Раніше, 24 грудня, з'явилася інформація про те, що в Курській області підірвалися на міні двоє співробітників прикордонного управління Федеральної служби безпеки. За словами журналістів, БТР із силовиками наїхав на міну в районі пункту пропуску "Крупець".

Вранці 2 січня губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про те, що у Климівському районі український БПЛА нібито атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. Також повідомлялося, що після пригоди у селищі тимчасово була відсутня електрика.

Фокус також писав про те, що 9 січня співробітники регіонального управління ФСБ у Брянській області затримали місцевого жителя, який намагався перейти державний кордон, аби служити у лавах ЗСУ. Чоловік, який є громадянином РФ, уже неодноразово намагався виїхати до України через Білорусь.

Ще ми писали, що 23 січня російський політик та активіст Олексій Навальний припустив, що ЗСУ можуть завдати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, оскільки РФ перша почала вести такий тип бойових дій. Опозиціонер заявив, що Курськ, Білгород, Воронеж та Москва можуть залишитися без світла та опалення.