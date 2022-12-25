У Росії знову вибухи: повідомляється про "бавовну" у місті Курськ (відео)

Вночі, 25 грудня, біля російського міста Курськ сталося кілька вибухів у районі місцевого аеродрому.

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25 грудня, після 3 години ночі у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про вибухи, що сталися в районі аеродрому, що знаходиться у селі Халіно, Курського району, Росія. З відкритих джерел відомо, тут розташована авіаційна військова частина РФ.

О 3.13 ночі в Telegram-каналі "Типовий Курськ" з'явилася інформація про те, що підписники цього пабліка чули "кілька хлопків у районі аеродрому". Цей аеродром у селі Халіно знаходиться зовсім неподалік обласного центру.

Через 15 хвилин в іншому Telegram-каналі під назвою "Курський бомонд" написали про те, що в Курську також було чути "гучні звуки". Тут було опубліковано відео інциденту. У підписі до цього відео вказується на те, що "бавовни було кілька". У коментарях під відеороликом підписники каналу намагаються зрозуміти, що ж насправді сталося, але багато хто вважає, що в районі російського аеродрому спрацювала ППО.

До речі, ще 24 грудня, у Telegram-каналі "Типовий Курськ" повідомили про обстріл двох сіл у Курській області. У повідомленні зазначено, що внаслідок п'яти обстрілів, які тривали цілий день, було зафіксовано понад 20 "прильотів". У цьому інциденті традиційно звинуватили ЗСУ.

Ще наприкінці листопада в Курській області Росії поскаржилися на обстріл ЗСУ та відключення світла. Фокус уже писав про те, що, за словами губернатора Курської області Романа Старовойта, ЗСУ нібито обстріляли регіон і потрапили в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Також наприкінці червня у Курську пролунали вибухи, як уже писав Фокус. Тоді, за словами губернатора Курської області, в районі міста збили український безпілотник, але деякі місцеві жителі повідомили про те, що бачили літак.