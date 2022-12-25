В России снова взрывы: сообщается о "хлопках" в городе Курск (видео)

Ночью, 25 декабря, возле российского города Курск произошло несколько взрывов в районе местного аэродрома.

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25 декабря, после 3 часов ночи в местных Telegram-каналах появилась информация о взрывах, которые произошли в районе аэродрома, который находится в деревне Халино, Курского района, Россия. Из открытых источников известно, что здесь расположена авиационная воинская часть РФ.

В 3.13 ночи в Telegram-канале "Типичный Курск" появилась информация о том, что подписчики этого паблика слышали "несколько хлопков в районе аэродрома". Этот аэродром в деревне Халино находится совсем недалеко от областного центра.

Через 15 минут в другом Telegram-канале под названием "Курский бомондъ" написали о том, что в Курске также были слышны "громкие звуки". Здесь же было опубликовано видео инцидента. В подписи к этому видео указывается на то, что "хлопков было несколько". В комментариях под видеороликом подписчики канала пытаются понять, что же на самом деле произошло, но многие считают, что в районе российского аэродрома сработала ПВО.

Кстати, еще 24 декабря, в Telegram-канале "Типичный Курск" сообщили об обстрелах двух сел в Курской области. В сообщении указано, что в результате пяти обстрелов, которые продолжались целый день было зафиксировано более 20 "прилетов". В этом инциденте традиционно обвинили ВСУ.

Еще в конце ноября в Курской области России пожаловались на обстрел ВСУ и отключение света. Фокус уже писал о том, что по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, ВСУ якобы обстреляли регион и попали в объект энергетической инфраструктуры.

Также в конце июня в Курсе прозвучали взрывы, как уже писал Фокус. Тогда по словам губернатора Курской области в районе города сбили украинский беспилотник, но некоторые местные жители сообщили о том, что видели самолет.