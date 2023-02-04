"Желтый" уровень террористической угрозы в Брянске и Курске: в ISW назвали причину

По словам аналитиков, новый указ российского президента позволяет местным властям продлевать повышенный уровень террористической опасности на неопределенный срок.

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В пятницу, 3 февраля, Брянская и Курская области Российской Федерации объявили о продлении на неопределенный срок "желтого" уровня террористической угрозы. Эти меры могут быть информационной операцией, направленной на россиян, говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 3 февраля.

Аналитики считают, что российские официальные лица продвигают нарратив о том, что война в Украине несет прямую угрозу внутренней безопасности России. С этой целью власти прибегают к различным законодательным манипуляциям.

Благодаря указу, подписанном президентом России Владимиром Путиным 31 января, процесс ведения повышенного уровня террористической опасности был упрощен. Кроме того, местные власти могут продлевать его "на неопределенный срок".

"Должностные лица Брянской и Курской областей, вероятно, будут использовать этот новый режим "уровня террора" для эскалации правоохранительных мер, чтобы подавить внутреннее инакомыслие, отчасти для того, чтобы представить войну на Украине как прямую угрозу внутренней безопасности России, чтобы обеспечить постоянную поддержку России", — предполагают эксперты.

Что происходит в Брянской и Курской областях

Местные жители приграничных областей Российской Федерации периодически сообщают о разного рода происшествиях.

Так, 25 декабря, в местных Telegram-каналах Курска появилась информация о взрывах в районе аэродрома, который находится в деревне Халино. По данным из открытых источников, там располагается авиационная воинская часть РФ

Ранее, 24 декабря появилась информация о том, что в Курской области подорвались на мине двое сотрудников пограничного управления Федеральной службы безопасности. По словам журналистов, БТР с силовиками наехал на мину в районе пункта пропуска "Крупец".

Утром 2 января губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о том, что в Климовском районе украинский БПЛА якобы атаковал объект энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что после происшествия в поселке временно отсутствовало электричество.

Фокус также писал о том, что 9 января сотрудники регионального управления ФСБ в Брянской области задержали местного жителя, который пытался перейти государственную границу, чтобы служить в рядах ВСУ. Мужчина, который является гражданином РФ, уже неоднократно пытался выехать в Украину через Беларусь.

Еще мы писали, что 23 января российский политик и активист Алексей Навальный предположил, что ВСУ могут нанести удары по энергетической инфраструктуре РФ, так как РФ первая начала вести такой тип боевых действий. Оппозиционер заявил, что Курск, Белгород, Воронеж и Москва могут остаться без света и отопления.