Атака беспилотника: в Брянской области сбросили взрывчатку на двух бойцов ВС РФ, – СМИ

В результате атаки получил ранения солдат срочной службы и командир взвода. Также они получили контузию, утверждают журналисты.

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В Брянской области РФ произошло происшествие с беспилотником, в результате которого ранения получили солдат срочной службы и его командир. Об этом сообщают журналисты проекта ASTRA.

Источники журналистов утверждают, что в Севском районе Брянской области неизвестный квадрокоптер сбросил взрывное устройство на российских военных. В результате взрыва ранения получил солдат срочной армии Балашов и командир взвода Гунаев. Оба они получили контузию и доставлены в больницу.

[ + – ] Севский район Брянской области

Официальные источники РФ не комментировали сообщение о происшествии с коптером. Другие местные телеграм-каналы также не публиковали подобных сообщений.

Напомним, в Брянской и Курской областях РФ объявили "желтый" уровень террористической угрозы на неопределенный срок. Аналитики ISW предполагают, что это может быть частью информационной операции властей на жителей страны. Существует нарратив, что война несет прямую угрозу внутренней безопасности РФ.

15 января росСМИ заявили, что украинский дрон сбросил гранаты на подстанцию Брянска, но блэкаут предотвратил охранник, который "героически ее накрыл собой".