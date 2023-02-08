Російський пропагандист Мангушев помер у лікарні після поранення в голову

У ніч із 3 на 4 лютого Мангушев отримав кульове поранення в голову. Він відомий тим, що виступав на сцені одного з клубів з черепом нібито захисника Маріуполя.

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Російський військовослужбовець Ігор Мангушев із позивним "Берег" помер після отриманого поранення в окупованій частині Донбасу. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

8 лютого пропагандист Мангушев помер близько 6 ранку. Боєць РФ "прославився" тим, що він виступав із черепом нібито захисника Маріуполя. Про його поранення дружина терориста Тетяна Азаревич розповіла докладніше. Вона вважає, що окупанти самі могли влаштувати показову кару.

[ + – ] Публікація в одному з російських телеграм-каналів

Ігор Мангушев служив на посаді капітана 4-ї бригади 2-го армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. До цього він воював у лавах бойовиків "Л/ДНР". У ніч із 3 на 4 лютого він отримав вогнепальне поранення в голову у тимчасово окупованій Кадіївці.

"Постріл був зроблений впритул, у потилицю під кутом 45 градусів, зверху-вниз... У тій лікарні, де він знаходиться, його відмовляються оперувати, посилаючись на відсутність технічної можливості та необхідної апаратури", — розповіла Азаревич про втрату чоловіка-окупанта.

У серпні 2022 року у мережі з'явився ролик, на якому Мангушев виступав на сцені клубу з людським черепом у руках. Як заявив сам військовий, череп належить захиснику Маріуполя.

Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про поранення Мангушева на Донбасі в голову.

7 лютого ЗСУ ліквідували генерала ВДВ РФ Дмитра Ульянова. Він воював проти України на добровільних засадах.