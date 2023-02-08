Російський пропагандист Мангушев помер у лікарні після поранення в голову
У ніч із 3 на 4 лютого Мангушев отримав кульове поранення в голову. Він відомий тим, що виступав на сцені одного з клубів з черепом нібито захисника Маріуполя.
Російський військовослужбовець Ігор Мангушев із позивним "Берег" помер після отриманого поранення в окупованій частині Донбасу. Про це повідомляють російські телеграм-канали.
8 лютого пропагандист Мангушев помер близько 6 ранку. Боєць РФ "прославився" тим, що він виступав із черепом нібито захисника Маріуполя. Про його поранення дружина терориста Тетяна Азаревич розповіла докладніше. Вона вважає, що окупанти самі могли влаштувати показову кару.
Ігор Мангушев служив на посаді капітана 4-ї бригади 2-го армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ. До цього він воював у лавах бойовиків "Л/ДНР". У ніч із 3 на 4 лютого він отримав вогнепальне поранення в голову у тимчасово окупованій Кадіївці.
"Постріл був зроблений впритул, у потилицю під кутом 45 градусів, зверху-вниз... У тій лікарні, де він знаходиться, його відмовляються оперувати, посилаючись на відсутність технічної можливості та необхідної апаратури", — розповіла Азаревич про втрату чоловіка-окупанта.
У серпні 2022 року у мережі з'явився ролик, на якому Мангушев виступав на сцені клубу з людським черепом у руках. Як заявив сам військовий, череп належить захиснику Маріуполя.
Нагадаємо, 4 лютого стало відомо про поранення Мангушева на Донбасі в голову.
7 лютого ЗСУ ліквідували генерала ВДВ РФ Дмитра Ульянова. Він воював проти України на добровільних засадах.