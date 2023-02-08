Российский пропагандист Мангушев скончался в больнице после ранения в голову

В ночь с 3 на 4 февраля Мангушев получил пулевое ранение в голову. Он известен с тем, что выступал на сцене одного из клубов якобы с черепом защитника Мариуполя.

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Российский военнослужащий Игорь Мангушев с позывным "Берег" скончался после полученного ранения в оккупированной части Донбасса. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

8 февраля пропагандист Мангушев скончался в районе 6 утра. Боец РФ "прославился" тем, что он выступал с черепом якобы защитника Мариуполя. О его ранении жена террориста Татьяна Азаревич рассказала более подробно. Она считает, что оккупанты сами могли устроить показательную казнь.

[ + – ] Публикация в одном из российских телеграм-каналов

Игорь Мангушев служил на должности капитана 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. До этого он воевал в рядах боевиков "Л/ДНР". В ночь с 3 на 4 февраля он получил огнестрельное ранение в голову во временно оккупированной Кадиевке.

"Выстрел был сделан в упор, в затылок под углом 45 градусов, сверху-вниз… В той больнице, где он находится, его отказываются оперировать, ссылаясь на отсутствие технической возможности и необходимой аппаратуры", — рассказала Азаревич о казни мужа-оккупанта.

В августе 2022 года в сети появился ролик, на котором Мангушев выступал на сцене клуба с человеческим черепом в руках. Как заявил сам военный, череп принадлежит защитнику Мариуполя.

Напомним, 4 февраля стало известно о ранении Мангушева в голову на Донбассе.

7 февраля ВСУ ликвидировали генерала ВДВ РФ Дмитрий Ульянов. Он воевал против Украины на добровольных основах.