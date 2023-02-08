Нова Каховка без води й світла, а на Сумщині сотні прильотів: зведення від Генштабу за добу

У Новій Каховці на Херсонщині зафіксовано влучення по об'єкту енергетичної інфраструктури, а центр Харкова атакований десятками ракет С-300.

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В Україні вже майже рік триває повномасштабна війна, і російські окупанти день у день обстрілюють наші колись мирні міста. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні за добу 7 лютого.

У зведенні ОВА Чернігівської області повідомляють, що за минулий день був лише один обстріл із артилерії. Жертв і руйнувань немає.

Сумська область. У вівторок, 7 лютого, було зафіксовано 125 прильотів по всій області, а саме поблизу Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівської громад. У селі Білопільської громади зафіксовано поцілення в приватний житловий будинок, унаслідок чого загинула пенсіонерка 1946 року народження.

У Запорізькій області було обстріляно цивільну інфраструктуру в Гуляйполі, Ольгівському, Малій Токмачці, Новоданилівці, Малинівці, Новоандріївці, Щербаках, Кам'янському, Малих Щербаках, Степовому. Є руйнування будинків мешканців, а також об'єктів інфраструктури.

На Дніпропетровщині вчергове було обстріляно Нікопольський район із важкої артилерії, але обійшлося без жертв. Рятувальники оглядають території, які постраждали.

Харків знову опинився під прицілом ракет із Бєлгорода. Ворог запустив не менше 10 ракет С-300, частина з яких опинилася в центрі міста. У Вовчанську внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримав підліток 16 років, а 74-річна жінка загинула. Один із уламків поцілив в автомобіль "швидкої допомоги" з пацієнтом, але обійшлося без наслідків.

Херсонський напрямок. Там минулої доби постраждали 17 населених пунктів: Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львове, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Громадне та Херсон. Постраждали двоє людей. Російські окупанти поцілили в об'єкт енергетичної інфраструктури в Новій Каховці, і місцеві жителі залишилися без електрики та водопостачання.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються прорвати оборону біля Кремінної, про що 8 лютого повідомили в Луганській ОВА. У ході штурмів залучають танки та БТР. Наступальні дії противник також здійснює в районі Білогорівки.

Також 8 лютого з'явилася інформація, що бійці ЗСУ застосовують болгарські термобаричні боєприпаси в районі Бахмута. Бійці 241-ї бригади територіальної оборони ЗСУ опублікували відео під час боїв у приватному секторі на околицях міста. Про передачу термобаричних гранат RTB-7MA Києву офіційно не повідомлялося.