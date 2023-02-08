Новая Каховка без воды и света, а на Сумщине сотни прилетов: сводка от Генштаба за сутки

В Новой Каховке на Херсонщине зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры, а центр Харькова атакован десятками ракет С-300.

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В Украине уже практически год продолжается полномасштабная война, и российские оккупанты изо дня в день обстреливают наши некогда мирные города. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке за сутки 7 февраля.

В сводке ОВА Черниговской области оповещают, что за прошедший день был всего один обстрел из артиллерии. Жертв и разрушений нет.

Сумская область. Во вторник, 7 февраля, было зафиксировано 125 прилетов по всей области, а именно поблизости Краснопольской, Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Глуховской общин. В селе Белопольской общины зафиксировано попадание в частный жилой дом, в результате погибла пенсионерка 1946 года рождения.

В Запорожской области была обстреляна гражданская инфраструктура в Гуляйполе, Ольговском, Малой Токмачке, Новоданиловке, Малиновке, Новоандреевке, Щербаках, Камьянском, Малых Щербаках, Степовом. Есть разрушения домов жителей, а также объектов инфраструктуры.

В Днепропетровской области в очередной раз был обстрелян Никопольский район из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв. Спасатели осматривают территории, которые пострадали.

Харьков вновь оказался под прицелом ракет из Белгорода. Враг запустил не менее 10 ракет С-300, часть из которых оказались в центре города. В Волчанске в результате артиллерийского обстрела ранения получил подросток 16 лет, а 74-летняя женщина погибла. Один из обломков попал в автомобиль "скорой помощи" с пациентов, но обошлось без последствий.

Херсонское направление. Там за прошедшие сутки пострадало 17 населенных пунктов: Михайловка, Гавриловка, Милово, Змиевка, Новоберислав, Казацкое, Львове, Тягинка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Янтарное, Берегово, Громадное и Херсон. Пострадало двое людей. Российские оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры в Новой Каховке, и местные жители остались без электричества и водоснабжения.

Напомним, что ВС РФ пытаются прорвать оборону возле Кременной, о чем 8 февраля сообщили в Луганской ОВА. В ходе штурмов задействуют танки и БТР. Наступательные действия противником также осуществляются в районе Белогоровки.

Также 8 февраля появилась информация, что бойцы ВСУ применяют болгарские термобарические боеприпасы в районе Бахмута. Бойцы 241-й бригады территориальной обороны ВСУ опубликовали видео во время боев в частном секторе на окраинах города. О передаче термобарических гранат RTB-7MA Киеву официально не сообщалось.