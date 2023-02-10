ЗС України на півдні знищили російську крилату ракету (відео)

Українські військові на південному напрямку збили російську крилату ракету точним пострілом із переносного зенітного ракетного комплексу.

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У повітряних силах України показали, як під час масованої ракетної атаки російських агресорів українські сили ППО знищили крилату ракету на південному напрямку. Відео роботи українських сил ППО було опубліковано в Telegram-каналі Повітряних сил ЗС України.

У повідомленні наголошується, що російську крилату ракету знищили воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь".

"Військові мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Знищення російської крилатої ракети

Зазначимо, що 10 лютого під час масованої атаки українські сили ППО збили 61 крилату ракету із 71 запущеної російськими агресорами.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 10 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що українська радіолокаційна система зафіксувала проліт російської крилатої ракети "Калібр" у небі над Румунією та Молдовою. За словами речника Повітряних сил України, раніше Росія вдавалася до провокації, запускаючи ракету практично по лінії кордону України з Білоруссю.

Крім того, в компанії "Укренерго" повідомили, що українська енергосистема 10 лютого зазнала удару 14 ракет і 16 дронів. Основна мета РФ полягала в ураженні електростанцій і об'єктів високовольтної мережі. Дефіцит електрики в країні значний, тому в низці регіонів діють аварійні й екстрені відключення світла.