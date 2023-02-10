"Уже не вперше": Ігнат підтвердив проліт "Калібра" над територією Румунії

За словами речника Повітряних сил України, раніше Росія вдавалася до провокації, запускаючи ракету практично по лінії кордону України з Білоруссю.

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Українська радіолокаційна система зафіксувала проліт російської крилатої ракети "Калібр" у небі над Румунією та Молдовою. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі виданню "Бабель".

При цьому в Міністерстві оборони Румунії заперечують входження російської ракети у свій повітряний простір.

"Дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та Румунією у напрямку Чернівців. Росія вже не вперше вдається до подібних провокацій. Таке вже було з Білоруссю, коли ракета летіла практично лінією кордону і ми збили її, щоб виключити загрозу для Добротвірської ТЕС", — заявив Ігнат.

Юрій Ігнат також додав, що Румунії варто розібратися з цим перед тим, як робити передчасні висновки, оскільки подія є серйозним інцидентом.

"Одне ми знаємо точно – наші дані чітко вказують на те, що ракета порушила повітряний простір згаданих країн", – сказав речник Командування ЗС.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив у ефірі телемарафону, що аналізом цього інциденту займеться військове командування НАТО в Бельгії. Дипломат зазначив, що це не стане причиною вступу НАТО у війну, проте на реакцію Альянсу точно варто очікувати.

Ракети "Калібр" над Румунією та Молдовою.

У п'ятницю, 10 лютого, Збройні сили Російської Федерації здійснили черговий масований обстріл території України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що дві російські крилаті ракети типу "Калібр" пройшли крізь повітряний простір Молдови та Румунії.

За словами Залужного, ракети увійшли на територію Молдови приблизно о 10:18, після чого близько 10:33 вони перетнули кордон з Румунією і знову повернулися в повітряний простір України.

У Міноборони Молдови підтвердили цей інцидент, зазначивши, що ракета була зафіксована над місцевістю Мокра в Придністровському районі та пізніше над місцевістю Косауті в Сорокському районі, з направленням на Україну. У зв'язку з цим у відомстві повідомили про терміновий виклик посла РФ.

На сайті Міністерства оборони Румунії з'явилася публікація, згідно з якою російська ракета не входила в повітряний простір держави. При цьому в Міноборони Румунії визнали проліт "Калібру" над Молдовою.

Раніше Фокус також писав, що 14 січня під час масованого обстрілу України на території Молдови впали уламки ракети. Їх виявив поліцейський патруль на території прикордонного сектору Лагра у районі Бричан.