"Уже не впервые": Игнат подтвердил пролет "Калибра" над территорией Румынии

По словам спикера Воздушных сил Украины, раннее Россия прибегала к провокации, запуская ракету практически по линии границы Украины с Беларусью.

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Украинская радиолокационная система зафиксировала пролет российской крылатой ракеты "Калибр" в небе над Румынией и Молдовой. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Бабель".

При этом в Министерстве обороны Румынии отрицают вхождение российской ракеты в свое воздушное пространство.

"Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов. Россия уже не впервые прибегает к подобным провокациям. Такое уже было с Беларусью, когда ракета летела практически по линии границы и мы сбили ее, чтобы исключить угрозу для Добротворской ТЭС", — заявил Игнат.

Юрий Игнат также добавил, что Румынии стоит разобраться с этим прежде, чем делать преждевременные выводы, так как произошедшее является серьезным инцидентом.

"Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – сказал спикер Командования ВС.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщили в эфире телемарафона, что анализом данного инцидента займется военное командование НАТО в Бельгии. Дипломат отметил, что это не станет причиной вступления НАТО в войну, однако реакции Альянса точно стоит ожидать.

Ракеты "Калибр" над Румынией и Молдовой

В пятницу, 10 февраля, Вооруженные силы Российской Федерации совершили очередной массированный обстрел территории Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что две российские крылатые ракеты типа "Калибр" прошли сквозь воздушно пространство Молдовы и Румынии.

По словам Залужного, ракеты вошли на территорию Молдовы примерно в 10:18, после чего, около 10:33, они пересекли границу с Румынией и вновь вернулись в воздушное пространство Украины.

В Минобороны Молдовы подтвердили данный инцидент, отметив, что ракета была зафиксирована над местностью Мокра в Приднестровском районе и позднее над местностью Косаути в Сорокском районе, с направлением на Украину. В связи с этим в ведомстве сообщили о срочном вызове посла РФ.

В то же время на сайте Министерства обороны Румынии появилась публикация, согласно которой российская ракета не входила в воздушное пространство государства. При этом в Минобороны Румынии признали пролет "Калибра" над Молдовой.

Ранее Фокус также писал, что 14 января в ходе массированного обстрела Украины на территории Молдовы упали обломки ракеты. Их обнаружил полицейский патруль на территории пограничного сектора Лагра в районе Брычан.