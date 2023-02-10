Массированный обстрел Украины: Румыния опровергает пролет "Калибра" над своей территорией

В официальном заявлении оборонного ведомства говорится, что российская ракета пролетела в 35 километрах к северо-востоку от границы Румынии и вошла в воздушное пространство Украины.

Related video

Россия 10 февраля осуществила запуск крылатых ракет с акватории Черного моря для нанесения удара по Украине. По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ракета пересекла воздушное пространство Молдовы и Румынии, однако румынская сторона отрицает данный факт. На сайте Министерства обороны Румынии опубликовано заявление, в котором говорится, что ракета ВС РФ не входила в воздушное пространство страны.

В документе сказано, система воздушного наблюдения ВВС Румынии в пятницу, 10 февраля, обнаружила воздушную цель, запущенную из Черного моря с корабля Российской Федерации в районе Крымского полуострова. Этот объект, вероятнее всего, был российской ракетой, которая прошла сквозь воздушное пространство Украины и Молдовы. Затем ракета вновь вошла в украинское небо, при этом ни разу не пересекла воздушное пространство Румынии.

"Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована радиолокационными системами примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы", — отметили в Минобороны.

Кроме того были применены все стандартные процедуры с момента обнаружения цели до полного прояснения ситуации. В частности в 10:38 два самолета румынских ВВС, которые выполняли тренировочный полет, были направлены в северную часть Румынии для контроля и дополнения вариантов реагирования.

"Примерно через две минуты ситуация прояснилась, и оба самолета возобновили свою первоначальную миссию", — заявили в министерстве.

Напомним, Министерство обороны Молдовы подтвердило пролет российской ракеты над своей территорией. В связи с этим глава дипломатии Республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова в МИД страны с целью заявить российской стороне о недопустимости подобных инцидентов.

Как сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко, украинские средства ПВО сбили 13 ракет. По его словам, одесские подразделения средств воздушной обороны, во время массированного удара оккупантов, отработали на отлично.